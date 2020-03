Americana notifica 12 casos suspeitos de coronavírus

Desde a primeira notificação de um caso suspeito de coronavírus (Covid-19), em 31 de janeiro, Americana já registrou 16 casos suspeitos, com quatro já descartados, sendo três diagnósticos de influenza B e um em que não foi possível detectar laboratorialmente o agente infeccioso. Nesta sexta-feira (20) o município atualizou os dados, cuja tabela passou a registrar 12 casos em andamento, três a mais do que o dia anterior.

A vigilância epidemiológica explicou que em alguns casos a data de notificação é anterior à data de divulgação e isto ocorre porque nem todas as unidades notificantes encaminham a ficha epidemiológica de forma imediata, mesmo tendo efetivada a notificação no site do Ministério da Saúde.

De acordo com a vigilância, todos os pacientes notificados, cujo resultado do exame encontra-se em andamento, estão em isolamento domiciliar