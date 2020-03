Americana notifica mais dois casos suspeitos de coronavírus

A vigilância epidemiológica de Americana notificou mais dois casos suspeitos de Covid-19 nesta sexta-feira (13). Os novos registros são de duas mulheres, residentes no município, sendo uma de 34 anos e a outra de 42. Ambas estiveram nos Estados Unidos, entre os dias 5 de fevereiro e 10 de março, onde permaneceram nas cidades de Nova York e Orlando. Elas regressaram no dia 11 de março.

A mulher de 42 anos começou apresentar os sintomas no dia 5 de março, quando ainda estava no território americano. Já a outra moradora veio apresentar os sintomas no dia 11, quando desembarcou no Brasil. Os sintomas relatados pelas moradoras foram tosse, febre e coriza. Elas tiveram sangue coletado para exame nesta sexta-feira e permanecem em isolamento domiciliar.

A vigilância informou que nenhum de seus familiares apresenta sintomas, mas que o setor irá acompanhar os casos até a chegada do laudo confirmatório, do Instituto Adolfo Lutz. Com estes dois novos casos, o município passa a ter sete casos suspeitos, sendo que até agora três foram descartados.

Os sintomas da Covid-19 são característicos de uma gripe forte, sendo os principais a febre, tosse e falta de ar. Alguns pacientes relatam dor de garganta, dores musculares, coriza e cansaço. O quadro pode variar de leve a moderado, dependendo de cada pessoa, sendo que a maioria dos casos graves está relacionada à população idosa ou com problemas de saúde preexistentes. Nesse caso, pode ocorrer síndrome respiratória aguda grave e complicações, podendo levar à morte.

Para se evitar a doença é de extrema importância adotar alguns cuidados básicos como, lavar as mãos com sabão, esfregando-as por pelo menos 20 segundo; evitar contato com pessoas doentes; não tocar olhos, nariz ou boca sem antes lavar as mãos; sempre cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; não compartilhar objetos de uso pessoal, principalmente talheres, pratos, copos ou garrafas e manter os ambientes bem ventilados.