Americana recebe 6 mil quilos de alimentos arrecadados na live de Rick & Renner

O empresário Ricardo Molina intermediou 6 toneladas de alimentos para o

fundo Social de Solidariedade de Americana. A destinação dos alimentos

para a cidade se deu após pedido de Ricardo Molina à dupla sertaneja

Rick & Renner, amigos pessoais do empresário.

No dia 25 de abril a dupla promoveu ação de arrecadação de alimentos em

Live Musical realizada no canal do YouTube. Durante a Live, o cantor

Rick mencionou algumas vezes o pedido de Molina para que parte das

doações fossem destinadas para Americana.

A entrega das 6 toneladas de alimentos aconteceu na tarde desta

segunda-feira (4), diretamente ao Fundo Social de Solidariedade. Além de

Ricardo Molina, também esteve presente no ato da entrega a Presidente do

Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar.

Ricardo Molina destaca a importância das doações. “Foi uma quantidade

fantástica. Estou muito feliz por esta conquista. Quem ganha é a

população mais carente, que passa por momentos difíceis e precisa de

ajuda. Que outros possam tomar a mesma iniciativa e aumentar as doações.

Imensamente agradecido pela generosidade dos amigos Rick e Renner”,

afirma.

Para a presidente do Fundo Social as doações serão fundamentais para

atender as famílias. “Quero agradecer ao Ricardo Molina por ter feito o

pedido a dupla Rick & Renner. Hoje recebemos o caminhão com 6 toneladas

de alimentos e fico muito feliz destas doações terem chegado para

Americana, vai nos ajudar muito. Os alimentos serão distribuídos aos

moradores que estão com necessidade agora neste momento tão delicado que estamos passando”, enfatiza Maine.

O cantor Rick comentou sobre a intermediação de Ricardo Molina. “Através

do nosso amigo Ricardo Molina a gente pode fazer esta doação para a

cidade de Americana e tendo a oportunidade a gente vai continuar ajudando”.

Ricardo conheceu Rick em 2015 e desde então é amigo do cantor e de sua

família. “Já tive a oportunidade de receber o Rick na minha casa e

também passamos um final de ano juntos. Sempre mantemos contato. Quando soube da Live não pensei duas vezes, liguei e pedi”, concluiu Molina.