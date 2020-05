Americana recebe alimentos da live do cantor Gustavo Mioto

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu, na noite da última quinta-feira (14), três toneladas de alimentos provenientes de doações realizadas durante a live do cantor sertanejo Gustavo Mioto, no último dia 25 de abril. Cerca de 300 famílias serão atendidas com as doações, que já foram entregues para as entidades que estão fazendo a distribuição às famílias cadastradas.

“Agradeço a doação que recebemos da arrecadação da live do cantor Gustavo Mioto, três toneladas de alimentos para Americana, para ajudar as famílias que mais precisam. Agradeço ao Clube dos Cavaleiros de Americana, Festa do Peão de Americana, ao nosso rodeio raiz, ao Beto Lahr, Pé Meneghel e a todos que ajudaram nesta ação, que irá ajudar muito neste momento de enfrentamento à pandemia da Covid-19”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar.

A live do cantor Gustavo Mioto teve o objetivo de arrecadar doações para vítimas do coronavírus e uma parte foi destinada para as famílias carentes de Americana.