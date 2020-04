Americana recebe doação de álcool em gel

A Prefeitura de Americana recebeu, nesta segunda-feira, a doação de 200 litros de álcool em gel da empresa química Clarus Technology, do município. O material foi entregue por iniciativa do CEO da empresa, Carlos Augusto Marques e do seu filho e também executivo da empresa, Kleber Marques, e será utilizado nos serviços do setor da saúde neste período de combate à Covid-19.

Carlos destacou uma “dívida” de gratidão com o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, que no passado o atendeu quando foi vítima de um acidente automobilístico. “Para nós é muito gratificante ouvir elogios sobre o tratamento dado pelo HM, pois sei da dedicação de todos que ali atuam. Hoje ouvi que o senhor Carlos deve a vida ao atendimento recebido no hospital”, ressaltou o secretário de Saúde, Gleberson Miano.

A doação simbólica foi feita aos secretários de saúde e de Negócios Jurídicos, Alex Niuri. O prefeito, Omar Najar, no entanto, agradeceu os empresários e à empresa pelo gesto. “Quero aqui deixar o nosso agradecimento pela doação do material. Esse é o tipo de iniciativa que nos deixa orgulhosos, pois se todos contribuem, vamos sair dessa situação que estamos”, disse o prefeito.