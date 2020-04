Americana recebe dois respiradores intermediados por Luiz da Rodaben

Americana recebeu nesta semana dois respiradores doados pela empresa Suzano Papel e Celulose. A doação da empresa foi intermediada pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Carlos Cezaretto.

Os respiradores recebidos da empresa Suzano serão utilizados nos dois leitos de emergência do Hospital de Campanha da cidade, que vai contar ainda com outros 16 leitos clínicos de baixa e média complexidade. Existe ainda a possibilidade de contar, se necessário, com mais 12 leitos de baixa complexidade.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Gleberson Miano, estes respiradores são mais indicados para utilização no Hospital de Campanha, que está sendo preparado para atender casos suspeitos de Covid-19 de baixa e média complexidade. “No caso do agravamento do quadro de algum paciente, estes equipamentos serão fundamentais para manter o suporte de vida até o transporte do mesmo para uma UTI”, explicou.

Hospital de Campanha

O Hospital de Campanha vai funcionar no prédio da antiga UBS Cillos. Nesta semana, estão sendo realizadas a pintura e limpeza do local, além da instalação dos gases medicinais por uma empresa contratada.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que neste fim de semana já tenha início a mudança de mobílias para o hospital e que ele esteja pronto para receber pacientes, caso necessário, dentro de aproximadamente dez dias.