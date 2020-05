Americana recebe mais de 2 mil exames de coronavírus

Americana recebeu do Ministério da Saúde, nesta semana, 108 caixas com 20 testes rápidos cada para diagnóstico de coronavírus, totalizando 2.160 testes. Eles estão sendo validados e serão disponibilizados ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, que é a referência no município no atendimento de casos suspeitos de Covid-19.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Gleberson Miano, esses testes serão feitos obedecendo aos critérios que já estão sendo seguidos. “Infelizmente não é possível a realização de testes em todos, por isso, continuamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde, fazendo exames nos pacientes que apresentam sintomas graves e também nos profissionais da saúde e de segurança”, explicou.

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, já adquiriu 400 testes rápidos que estão sendo utilizados. “Agora, estamos aguardando a chegada de uma compra que fizemos de mais três mil testes. A empresa se comprometeu a entregar ainda neste mês”, afirmou Gleberson. Essa aquisição foi feita com recursos encaminhados pelo Governo do Estado de São Paulo, destinados especificamente para ações relacionadas ao combate à Covid-19.