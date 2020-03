Americana recebe quase R$2 milhões do estado para combate ao coronavírus

Americana recebeu, nesta segunda-feira (30), o valor de R$ 1.896.896,00 a ser destinado às ações de saúde para o enfrentamento do coronavírus (Covid-19). O repasse foi definido pela Resolução SS – 41, de 27 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado no sábado (28) e já realizado pelo Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, parte do valor será destinada para utilização do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e outra para a Atenção Básica. “Este recurso chega em um momento muito importante, quando precisamos fazer investimentos necessários no enfrentamento do coronavírus em nosso município. O objetivo é estarmos cada vez mais preparados para um possível aumento da demanda nos próximos dias”, explicou o secretário, Gleberson Miano.

A aplicação detalhada do recurso recebido está sendo definida nesta semana pela Secretaria Municipal de Saúde.