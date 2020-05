Americana recebe R$ 500 mil para a Saúde

O prefeito de Americana Omar Najar recebeu, na manhã desta quinta-feira (7), o ex-deputado estadual Chico Sardelli e o suplente de vereador Silvio Dourado, que anunciaram o repasse de R$ 500 mil para a Saúde do município. Os recursos foram enviados pelo deputado federal Enrico Misasi, com intermédio do parlamentar estadual Reinaldo Alguz. O repasse será destinado às ações de combate à Covid-19.

O prefeito agradeceu a iniciativa de ambos em contribuir com a cidade. “São pessoas assim que precisamos, que busquem recursos para o nosso município de forma incansável. O Silvio, mesmo não estando na política, continuou servindo à cidade. Agradeço ao deputado e amigo Chico Sardelli, que tem se empenhado, e aos deputados por esta verba, que é muito importante para o município nesse momento que estamos passando. Chega em boa hora e vai nos ajudar a sair logo dessa pandemia que o mundo todo está sofrendo”, disse o prefeito.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

“Hoje foi um dia importante na cidade de Americana, pois juntamente com o amigo Silvio Dourado, que conseguiu o intermédio dos R$ 250 mil junto aos deputados Enrico Misasi e Reinaldo Alguz. Arrumei também R$ 250 mil como informei na inauguração do Hospital Municipal. Parabéns pela conquista Silvio, eu não faço mais do que a obrigação, que é de ajudar Americana”, disse Chico.

“É algo que alegra nosso coração, a gente fica feliz pelos deputados que ouviram nosso apelo em um momento tão difícil quanto esse”, disse Dourado.