Americana registra 4ª morte por coronavírus

Americana confirmou nesta quinta-feira(7), a sua 4ª morte em decorrência do coronavírus. A informação consta no Boletim da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo.

O boletim emitido às 14h desta quinta traz o registro, porém não determina o perfil do paciente, condições que levaram ao óbito e a data da morte.

Procurada pelo Portal de Americana, a Prefeitura de Americana informou que ainda não foi notificada pelo órgão estadual. Somente com a notificação será possível ter os dados concretos da vítima. O boletim também traz a informação de mais quatro casos confirmados de Covid-19.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 57 casos positivos, sendo quatro óbitos, 16 em isolamento domiciliar e 34 curados; 17 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo sete internados em hospitais, seis em isolamento domiciliar e quatro que já cumpriram a quarentena (14 dias). O município contabiliza agora 340 casos que foram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelo resultado de exame negativo.