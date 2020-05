Americana registra mais 13 casos positivos de Covid-19: seis são de idosos da casa de longa permanência

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (25) o registro de mais treze novos casos positivos de Covid-19, após resultados de exames PCR. Desses novos casos, seis são de idosos moradores da casa de longa permanência para idosos, que já registrou o falecimento de duas residentes do local por coronavírus, no sábado (23). Os casos positivos são: um senhor de 77 anos, três idosas de 84, 81 e 91 anos, além de duas com 92 anos. Uma profissional da saúde que trabalha no local, de 31 anos, também testou positivo para Covid-19.



O boletim atualizado traz também que dois idosos, um homem de 76 anos e uma mulher de 87 anos, além de uma profissional de 27 anos que trabalha na casa, tiveram resultado negativo para Covid-19. Duas outras profissionais da casa também foram testadas, sendo que uma teve resultado negativo e outra positivo, mas como residem em outros municípios não entram nas estatísticas de Americana.

Todos os novos casos positivos desta casa estão em isolamento domiciliar, com exceção de uma senhora de 81 anos, que está internada em hospital particular, e outra de 92 anos, que também está em hospital particular, mas a causa desta internação não é por sintomas da doença. Outra residente da casa, de 83 anos, está no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, mas já tinha testado positivo para Covid-19 anteriormente.



A Vigilância Epidemiológica e um médico infectologista estão acompanhando a situação da casa e as recomendações estão sendo seguidas de acordo com a situação epidemiológica. O grupo de idosos que teve resultado positivo para Covid-19 está separado dos demais residentes.



Mais resultados positivos

Além dos resultados referentes aos moradores e funcionários da casa de longa permanência para idosos, o boletim atualizado traz ainda mais seis casos positivos de Covid-19: um homem de 41 anos, profissional da saúde, morador da Vila Galo; uma mulher de 59 anos, do São Jerônimo; uma mulher de 56 anos, moradora da Vila Mariana; uma mulher de 55 anos, moradora do Jardim dos Lírios; um homem de 57 anos, profissional da saúde, do bairro São Luiz; e um homem de 41 anos, do bairro Nossa Senhora do Carmo.

Também foram registrados mais dois resultados negativos para Covid-19. Com esses dados, o quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 94 casos positivos, seis óbitos, quatro internados, 22 em isolamento domiciliar e 62 curados; 14 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo seis internados em hospitais, sete em isolamento domiciliar e um que já cumpriu a quarentena (14 dias). Além disso, Americana contabiliza agora 460 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelo resultado de exame negativo.