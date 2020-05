Americana registra mais dois casos coronavírus e seis novos suspeitos internados

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quinta-feira (21) o registro de mais dois casos positivos de Covid-19 e seis novos suspeitos internados em hospitais do município. Os casos positivos são: uma mulher de 50 anos, profissional da saúde, moradora do Jardim Boa Vista, que está em isolamento domiciliar e realizou exame PCR; e uma mulher de 43 anos, moradora da Cidade Jardim, que realizou teste rápido em laboratório particular e já está curada.

Os seis novos casos suspeitos de Covid-19 que estão internados são: um homem de 55 anos, que está em hospital particular; três homens de 35, 41 e 57 anos e duas mulheres de 83 e 85 anos, que estão no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. Um outro novo caso suspeito está em isolamento domiciliar: uma mulher de 41 anos. Todos aguardam resultados de exame PCR.

O boletim atualizado traz ainda que dez pessoas realizaram testes rápidos em laboratório particular e tiveram resultados negativos. Com esses dados, Americana contabiliza agora 456 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 77 casos positivos, sendo quatro óbitos, três internados, dez em isolamento domiciliar e 60 curados; 28 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 11 internados em hospitais, 16 em isolamento domiciliar e um que já cumpriu a quarentena (14 dias).