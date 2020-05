Americana registra mais dois casos de Coronavírus

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (19) o registro de mais dois casos positivos de Covid-19. Trata-se de um homem de 67 anos, morador da Cidade Jardim, que está curado. Ele já tinha cumprido o período de quarentena e aguardava o resultado de exame. O outro caso é de uma idosa de 77 anos, que está em isolamento domiciliar.



A Vigilância Epidemiológica informou que a mulher é residente de uma casa de longa permanência para idosos, que já confirmou outro caso positivo de Covid-19, divulgado no boletim desta segunda-feira (18). Por isso, os funcionários e idosos do local fizeram testes rápidos de laboratório particular e aqueles que tiveram algum sintoma suspeito da doença foram testados por exames PCR e aguardam o resultado. A casa de repouso está sendo monitorada pela Vigilância Epidemiológica e esses casos são considerados suspeitos em isolamento domiciliar e constam no boletim de hoje: dois profissionais da saúde, de 27 e 31 anos; dois idosos de 76 e 77 anos; e quatros idosas de 84, 81, 87 e 91 anos, além de duas idosas com 92 anos.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------



O boletim atualizado traz ainda quatro casos suspeitos internados no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”: três mulheres de 28, 56 e 55 anos e um homem de 62 anos. Um outro paciente suspeito de ter coronavírus está internado em hospital particular, um homem de 45 anos.

Dois profissionais da saúde, que aguardavam em isolamento domiciliar o resultado de exame PCR, tiveram resultado negativo. O boletim traz também 31 resultados negativos de teste rápido feitos por laboratório particular, todos dos funcionários e idosos da casa de longa permanência de idosos já mencionada.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 68 casos positivos, sendo quatro óbitos, três internados, seis em isolamento domiciliar e 55 curados; 21 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo cinco internados em hospitais, 15 em isolamento domiciliar e um que já cumpriu a quarentena (14 dias). Além disso, Americana contabiliza agora 444 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelo resultado de exame negativo.