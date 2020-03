Americana registra mais dois casos suspeitos de coronavírus

A vigilância epidemiológica de Americana notificou mais dois casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (6). As vítimas são um homem e uma mulher, de 26 e 28 anos respectivamente. Ambos viajaram para a Itália no dia 23 de fevereiro e retornaram no dia 5 de março.

No dia 29 de fevereiro o homem apresentou febre, tosse, dor de garganta, coriza e cansaço. Ele recebeu atendimento no Hospital São Francisco, de Americana. Já a mulher começou a ter os mesmos sintomas na quinta-feira (5) e no mesmo dia procurou atendimento médico no Hospital Unimed, também de Americana, mas não chegaram a ficar internados.

De acordo com a vigilância, eles estão em isolamento nos seus respectivos domicílios e seus familiares não apresentam qualquer sintoma. Conforme protocolo assistencial, os hospitais coletaram amostras de sangue e enviaram ao Instituto Adolfo Lutz para análise.

Com esses casos, sobe para cinco o número de suspeitos notificados no município, sendo que dois já foram descartados para coronavírus.