Americana registra mais um caso suspeito de coronavírus

A vigilância epidemiológica de Americana notificou mais um caso suspeito de coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (5). Trata-se de uma mulher de 61 anos, que retornou da Itália, no dia 3 de março. Ela viajou para Roma, capital do país, no dia 20 de fevereiro e começou apresentar, no dia 29, sintomas como febre, tosse, dor muscular, dor de cabeça e dor de garganta, além de calafrios.

Como os sintomas persistiram, a moradora procurou atendimento no Hospital Unimed, de Americana, nesta quinta-feira (5). O Hospital realizou todos os procedimentos referentes ao exame e notificou a vigilância epidemiológica sobre a suspeita.

A moradora apresenta quadro estável de saúde e permanece em isolamento domiciliar, com uso de máscara. De acordo com a vigilância, seus familiares estão assintomáticos e o caso continuará sendo acompanhado pelo setor.

Com esta notificação, o município passa a contar oficialmente com três casos suspeitos, sendo que houve o registro de outro caso que chegou a ser mantido sob investigação, porém não foi lançado no sistema do Ministério da Saúde por não ter se enquadrado nos critérios estabelecidos para a suspeição da doença.

Caso anterior teve resultado negativo

O caso de uma mulher de 40 anos, que havia sido notificada pelo Hospital Vera Cruz, de Campinas, teve resultado negativo para coronavírus. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (5) pela vigilância epidemiológica de Americana, por meio de laudo do Instituto Adolfo Lutz.

De acordo com o laboratório, a moradora havia contraído influenza A, cujos sintomas são semelhantes aos do coronavírus. O Hospital Vera Cruz havia realizado o exame para o novo coronavírus, o qual testou negativo para a doença, porém, conforme protocolo assistencial, o material foi enviado também para o laboratório de referência para uma contraprova.