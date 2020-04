Americana registra terceira morte de paciente por Covid-19

Americana registrou, na madrugada desta segunda-feira (13), a terceira morte de paciente com coronavírus. Trata-se de Alessandro Pacheco, de 48 anos, que estava internado na Unidade Semi-Intensiva do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, destinada exclusivamente para pacientes com Covid-19. Ele pertence ao grupo de risco para a doença por ser hipertenso e diabético.

O paciente deu entrada no dia 4 de abril (sábado) no HM, transferido do Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos”, de Santa Bárbara d’Oeste, por ser residente em Americana, onde tinha procurado naquela mesma data. Ele apresentava febre, tosse, falta de ar e dores no corpo desde o dia 28 de março, chegou a realizar exame para dengue, mas foi descartado. O resultado positivo do exame para Covid-19 chegou no dia 8 de abril.

Com esse resultado, o município possui seis casos confirmados de Covid-19, sendo três óbitos e três curados. O boletim atualizado nesta segunda-feira pela Vigilância Epidemiológica de Americana traz ainda que o município possui 36 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo sete internados em hospitais, sete em isolamento domiciliar e 22 que já cumpriram isolamento domiciliar (14 dias). Além disso, 22 casos suspeitos foram descartados após realização de exames.