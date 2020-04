Americana tem mais cinco casos confirmados de Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira (22) o registro de mais cinco casos confirmados de Covid-19. Com esses dados, o município contabiliza agora 28 casos positivos para a doença, sendo que 17 pacientes já estão curados. Dois casos o Portal de Americana já tinha adiantado ontem(22).

Os novos casos confirmados são: uma mulher de 48 anos, que recebeu resultado positivo encaminhado pelo Instituto Adolfo Lutz e já está curada; um homem de 55 anos que teve resultado positivo de teste rápido feito por laboratório particular e também já está curado; dois homens de 69 e 42 anos que receberam resultado positivo após realização de testes rápidos por laboratórios particulares e estão em isolamento domiciliar; e uma mulher de 56 anos que teve resultado PCR positivo de laboratório particular e está internada em hospital particular.

O boletim atualizado traz ainda mais oito caos suspeitos aguardando resultados de exames: cinco estão internados em hospitais particulares, sendo três mulheres (55, 81 e 29 anos) e dois homens (54 e 59 anos); e três são mulheres, profissionais da saúde, com 39, 43 e 47 anos, que estão em isolamento domiciliar.

O município também registrou 13 resultados negativos para coronavírus. Com esses dados, o quadro atualizado de Americana é o seguinte: 11 casos positivos, sendo três óbitos, sete em isolamento domiciliar e um internado; 17 casos positivos curados; 26 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo seis internados em hospitais, seis em isolamento domiciliar e 14 que já cumpriram a quarentena (14 dias). O município já registrou 86 casos suspeitos que foram descartados após resultados de exames.