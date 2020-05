Americana terá campanha de arrecadação de agasalhos para cachorros

A Apaasfa (Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis) iniciou uma campanha de arrecadação de agasalhos para os animais que estão abrigados no Centro de Controle de Zoonoses. A princípio, o material doado será entregue ao CCZ mas, segundo os organizadores, se a campanha superar as expectativas, o excedente será destinado para outras associações de proteção.

A campanha durará até o final do inverno e não tem um endereço específico onde as doações estejam sendo coletadas. Os interessados em ajudar devem deixar mensagens na página do Facebook da Apaasfa ou no número de whatsApp, que é o 98145 0040, que os voluntários vão até o endereço do doador retirar o material.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A veterinária do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição, lembra que essas doações são muito importantes, principalmente nesse período de inverno. “Os agasalhos permitem que o CCZ proporcione maior bem-estar para os animais aqui abrigados”, esclarece.

A campanha aceita doações de cobertores, mantas, toalhas de banho e roupinhas nos tamanhos médio e grande. “Realizamos parcerias com o CCZ o ano inteiro, como o passeio com os cães abrigados e a doação de sachês (alimentos úmidos) para cães e gatos”, afirmou a presidente da Apaasfa, Conceição Negri.

Segundo Conceição, a doação de sachês de alimentos também é muito bem-vinda porque, geralmente, animais mais debilitados não conseguem ingerir alimentos sólidos como rações.