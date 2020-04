Americana terá carreata contra o governador João Doria nesta segunda

Manifestantes contrários as medidas de isolamento social imposta pelo governador, João Doria, farão uma carreata nesta segunda-feira(13), em Americana.



A concentração está marcada para as 17h, no portal de entrada da cidade. Na arte de divulgação compartilhada nas redes sociais, o principal motivo do evento é a saída do governador.



Nesta segunda-feira, Doria deve anunciar novas medidas do isolamento social.



O governador afirmou que se o isolamento não aumentasse iria impor regras mais rígidas como prisão ou multa.