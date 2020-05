Americana terá live em prol da APAE

O cantor Rodrigo José anunciou através das suas redes socias a apresentação, no próximo dia 13 de maio, às 19h00, de uma live em seu canal do Youtube.com/RodrigoJoseOficial para os fãs com seus maiores sucessos e novidades do seu novo trabalho, o disco Rodrigo José – Volume 3.

O evento online, em parceria com a produtora iTV Vídeo e Comunicação, ainda tem o propósito de colaborar com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana, a APAE, que está passando por momentos de dificuldade devido à pandemia do novo coronavírus.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O evento será apresentado pelo jornalista Alex Ferreira, que comanda a entrevista com o cantor. As doações para a APAE Americana poderão ser feitas através de um QR Code divulgado durante todo o tempo da live.

“Já estávamos pensando em fazer a live, mas pela situação que estamos vivendo, entendemos que não teria sentido fazer uma transmissão ao vivo sem o propósito de ajudar alguém, aí o pessoal da Apae Americana nos procurou e surgiu a oportunidade. Estamos muito felizes em poder colaborar”, disse Rodrigo José.

Com a falta de eventos e atendimento na Associação, o presidente da APAE Americana, Roberto Cullen Dellapiazza ressalta que a parte financeira sofre para o pagamento da estrutura e profissionais. “Nossa necessidade é financeira, todos nossas ações foram canceladas, nosso bazar está fechado, nossa nota fiscal paulista também caiu, nossa folha de pagamento é de um valor alto. Conseguimos levantar cestas básicas para famílias que foi muito bom, mas nossa necessidade é financeira no momento”, afirmou.

Rodrigo José promete uma live com grandes surpresas para os fãs, uma delas é o lançamento oficial do novo trabalho do cantor, o álbum Rodrigo José – Volume 3.

Com novo repertório de músicas em uma roupagem totalmente empolgante, misturando o soul, blues e rock clássico às já tradicionais canções da música popular brasileira tais como Feiticeira, Doida Demais e Boate Azul, além de canções autorais do cantor como Mariana, Volta Amor entre outras.

A novidade vai bater forte nos corações de seus apaixonados seguidores de todo o Brasil.