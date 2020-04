Americana terá nova carreata pela reabertura do comércio

Americana terá uma nova carreata pela reabertura do comércio. A manifestação está marcada para acontecer nesta quinta-feira(30), às 13h30, na Avenida Antônio Pinto Duarte, próximo ao portal de entrada da cidade.

A carreata deve sair do portal e seguir na Rodovia Anhanguera sentido São Paulo até a saída 86, posteriormente acessará o Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira, dispersando por fim na saída 84.

Essa é aterceira manifestação pela reabertura do comércio que é realiza na cidade. A última aconteceu no dia 15 de abril e além de pedidos contra o isolamento social os manifestantes pediram a aplicação do AI-5 e Intervenção Militar.

Americana já registrou até essa quarta-feira(29), 49 casos confirmados de Covid-19.