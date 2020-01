Americana terá primeiro parque com espaço pet

Presente em diversos parques e praças do Estado de São Paulo, um espaço exclusivo para animais de estimação fará parte também do Parque Natural Urbano Uga Uga, localizado na Avenida Rafael Vitta. O assunto foi discutido nesta sexta-feira (10), entre o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, Odair Dias, e o deputado estadual, Bruno Lima, que visitou o espaço e depois veio ao Gabinete do prefeito Omar Najar. A visita foi acompanhada pelo vereador Welington Rezende.

A área total do Parque possui 100 mil m² e terá trilha de caminhada com dois quilômetros de extensão, piso de saibro sobre o solo compactado, pista de mountain bike, cercamento e calçamento ecológico com 1.250 metros. O local irá contar também com playground de madeira, sistema de segurança com videomonitoramento, base para grupos de escoteiros e praça de apoio com quiosques e sanitários.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, o parque irá reunir em um único local diferentes opções de lazer, entretenimento e esporte. “O espaço pet vai trazer não só o bem-estar aos animais e à população, como será capaz de criar um senso de responsabilidade entre a população. As obras do Uga Uga estão em andamento e com certeza vai ser um espaço muito agradável para caminhadas, brincadeiras e interação”, disse Odair Dias.

O deputado estadual Bruno Lima acompanhou a visita ao Uga Uga e falou sobre a importância dos espaços pets em espaços públicos. “A idéia promove a interação entre os animais domésticos e permite a troca de experiências entre os proprietários. Os espaços pets estão cada vez mais freqüentes em parques e praças do Estado devido ao aumento do número de cães e gatos nos lares e a vinda do projeto ao Uga Uga mostra que a parceria com a Prefeitura de Americana tem rendido frutos. Nosso objetivo é fazer de Americana referência sobre causas animais”, disse o deputado.

O prefeito Omar Najar destacou a constante parceria com o deputado. “O deputado é sempre muito preocupado com Americana, e todas as vezes que veio foi para contribuir com o município. Fico feliz com as novidades.”

Mais informações sobre o Uga Uga podem ser adquiridas pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente (19) 3471-7770.