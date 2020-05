Americanenses farão audiodescrição para cegos na live de Marília Mendonça

A live da cantora Marília Mendonça deste sábado(9), terá uma forcinha de americanenses. O show da cantora que será transmitido através da internet terá audiodescrição para cegos.

O serviço será realizado pelo estúdio TraduSound que pertence ao locutor Rafael Nimoi que é deficiente visual. A audiodescrição consiste na narração de detalhes que não são vistos pelas pessoas cegas. Durante a transmissão o locutor descreve o cenário, a pessoa que aparece no vídeo, além de gestos e ações.

A novidade foi anunciada pela artista em sua página no Instagram. “Além dos interpretes de Libras a nossa live contará com mais um recurso, para que desta vez, as pessoas com deficiência visual também possam participar de forma mais inclusiva”, disse.

Ao Portal de Americana, Rafael disse que o estúdio existe desde 2018 e que presta serviço de audiodescrição para diversos lugares do Brasil e até no exterior.

A live será transmitida a partir das 20h30 pelo aplicativo da ONCB (Organização Nacional dos Cegos do Brasil ) com a tecnologia da TraduSound. Clique aqui para acessar a página da organização no Facebook.