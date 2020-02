Animais do Parque Ecológico recebem enriquecimento ambiental

Várias espécies do Parque Ecológico Municipal “Cid Almeida Franco” passaram nesta terça-feira (18) pelo procedimento chamado enriquecimento ambiental, que consiste em atividades que modificam o ambiente físico e psicológico dos animais com o objetivo de promover melhorias na qualidade de vida. De acordo com a direção do Parque, as atividades podem ser feitas através da introdução de elementos simples, elaborados e criativos, para criar situações em que o ambiente se torne mais dinâmico e interativo para o animal.

Para estimular o instinto de caça, prevenir o sedentarismo, o sobrepeso e estimular a prática de exercícios, os felinos fizeram atividades físicas com pneu e pedaços de carne foram colocadas pêndulas nos recintos. Os quatis e mangusto também fizeram atividades especiais. Com o hábito de fuçar na terra, procurando insetos em buracos, foram colocadas caixas nos recintos, com capim e insetos que serviram para estimular esse comportamento.

De acordo com a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), administradora do Parque Ecológico, o enriquecimento ambiental será feito com diversas espécies nas próximas semanas.

O Parque Ecológico de Americana fica localizado à Avenida Brasil, 2525, no bairro Jardim Ipiranga. O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (19) 3406-2075.