Apaixonada por moto, jovem morre em acidente em Americana

Uma jovem de 31 anos morreu na tarde deste sábado(12), após sofrer um acidente de motocicleta na Avenida Bandeirantes, em Americana. De acordo com postagens de amigos, a jovem era apaixonada por motocicleta, inclusive com fotos em seu perfil.

De acordo com o registro policial, Vania Aparecida Perreira foi encontrada caída ao lado de sua motocicleta uma Yamaha Fazer de 250 cilindradas.

A suspeita da polícia é de que a jovem tenha batido contra um poste de iluminação no cruzamento da Avenida Europa com a Bandeirantes.

“Quem diria que seu grande sonho seria seu fim. Que a espiritualidade a receba com muita luz divina”, disse uma amiga da jovem no Facebook. Vania era moradora do Parque das Nações, em Americana e foi sepultada na tarde deste domingo.