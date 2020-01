Após escândalos, novo bispo de Limeira toma posse neste sábado

A diocese de Limeira, SP, acolhe neste sábado, 18, dom José Roberto Fortes Palau, nomeado pelo papa Francisco, no dia 20 de novembro de 2019, para bispo diocesano de Limeira.

Dom José Roberto toma posse, como 6º bispo diocesano dessa Igreja Particular, em celebração eucarística que será realizada, às 17h, na catedral Nossa Senhora das Dores, em Limeira.

A missa de posse terá a presença de bispos, padres e diáconos do estado de São Paulo, além do clero diocesano de Limeira, amigos e familiares de dom José Roberto.

O arcebispo de São Paulo – cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, e o arcebispo de Campinas – dom João Inácio Müller, confirmaram presença nesta celebração que marca o início do episcopado de dom José Roberto à frete da diocese de Limeira.

Antes da celebração eucarística, às 15h45, dom José Roberto fará um pronunciamento à imprensa. Em seguida, acontece o rito que antecede a missa, onde Dom José Roberto, acompanhado do Colégio de Consultores, é acolhido e recebe um Crucifixo. Logo após, Dom José Roberto irá aspergir agua benta a todos os presentes e se encaminhará até a capela do Santíssimo para uma oração pessoal.

As 94 paróquias da diocese foram orientadas a cancelarem as missas do sábado à noite, para que os fiéis possam participar da celebração na catedral Nossa Senhora das Dores.

Além das pessoas que irão até à catedral, milhares de pessoas devem acompanhar esta celebração pelo canal da diocese de Limeira no facebook (/diocese de Limeira).

Dom José Roberto chegou à cidade de Limeira nesta quarta-feira, 15, e acompanha de perto os preparativos para a celebração eucarística.

Histórico

Dom José Roberto Fortes Palau foi nomeado bispo auxiliar para a arquidiocese de São Paulo, SP, pelo Papa Francisco, em 30 de abril de 2014, e ordenado no 21 de junho do mesmo ano, em São José dos Campos-SP. Desde então, atuava como Vigário Episcopal da Região Ipiranga na capital Paulista.

Nasceu em Jacareí-SP em 9 de abril de 1965. Foi ordenado sacerdote em 6 de fevereiro de 1993, sendo incardinado no clero da diocese de São José dos Campos-SP. É mestre em Teologia da Espiritualidade pela Pontifícia Faculdade de Teologia Teresianum (Roma, 1994-1996) e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2003-2007).

Ao longo de sua atuação como padre, foi reitor do seminário de Teologia da diocese de São José dos Campos (2000 a 2009); lecionou Teologia da Espiritualidade no Instituto Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté (2000 a 2003); fez parte do Conselho de Presbíteros da diocese de São José dos Campos (1997 a 2013); participou, como membro, do Colégio de Consultores (2001 a 2014); foi Pároco da Paróquia São José, em São José dos Campos (1997 a 2000); coordenou a Pastoral Presbiteral da Diocese de São José dos Campos (1998 a 2001); atuou como Vigário Geral da Diocese de São José dos Campos (2005 a 2013); foi diretor da Escola Diaconal (2005 a 2011) e diretor e professor na Faculdade Católica de São José dos Campos (2008 a 2014); e foi Pároco na Paróquia Santo Agostinho (2010 a 2014). Fonte: CNBB