Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua participa de manifestação pró-Bolsonaro

O assassino confesso da atriz Daniella Perez e também ator, Guilherme de Pádua participou neste domingo(24), da manifestação pró-Bolsonaro que aconteceu em Brasília.

Guilherme estava ao lado da esposa e estilista, Juliana Lacerda.

“Estamos aqui no Congresso Nacional, agora estamos indo ali pra manifestação, né, em prol do Brasil. É isso mesmo, gente, o Brasil precisa mudar. Esses políticos corruptos, esses esquemas de tetas públicas, que o pessoal só fica explorando o povo brasileiro e o dinheiro, e as melhorias não chegam nas mãos do povo, não chegam na vida do povo. Se Deus quiser o Brasil vai mudar, não é meu amor?” , disse ele em um vídeo ao lado da esposa.

“O que mais me impressiona é que tem pessoas que estão torcendo para tudo dar errado, torcendo para o Brasil se afundar em uma crise, torcendo até para o vírus, para que ele mate mais pessoas ou para que ele cause mais danos ao país em geral”, garantiu Pádua.

Em 1992, Guilherme e Paula Thomaz foram condenados a 19 anos e 6 meses de prisão pela morte da atriz Daniella Perez. Ela foi morta com golpes de tesoura que atingiram órgãos vitais como coração e pulmão.