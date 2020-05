Atendendo pedido da ACISB, Zona Azul retorna no Centro

Atendendo um pedido da ACISB(Associação Comercial e Idustrial de Santa Bárbara d’Oeste) o sistema de Zona Azul volta a funcionar a partir desta quarta-feira (20), no Centro da cidade.

O objetivo é facilitar ao consumidor a retirada de produtos por meio de vendas realizadas de forma online, por telefone ou internet, e ainda colaborar com o isolamento social necessário para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus.

“Agradecemos o atendimento do nosso pedido, isso vai nos ajudar nesse momento em que muitas lojas estão vendendo à distância e precisando que as vagas de estacionamento estejam disponíveis para uma parada rápida. Isso facilitará a retirada dos produtos e ajudará na proteção dos nossos clientes, com menor circulação nas calçadas”, comentou o presidente da ACISB, João Batista Rodrigues.

Segundo a entidade, a tolerância de 15 minutos gratuitos da Zona Azul é suficiente para a retirada das compras realizadas remotamente.

A Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil informa que trabalha em sintonia com as necessidades do comércio local e que a empresa responsável pela Zona Azul voltará gradualmente com a atividade a partir de quarta-feira (20).

“Quando solicitamos a suspensão e, agora, o retorno da Zona Azul, buscamos adequar o sistema à necessidade dos comerciantes. No atual momento, a disponibilidade das vagas é uma ferramenta que auxilia as vendas e ajuda o comércio”, comentou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.