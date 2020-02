Bairros de Americana devem ficar sem água na quarta-feira

O DAE (Departamento de Água de Americana) realiza na próxima quarta-feira (5) a substituição de duas válvulas antirretorno, na ETA (Estação de Tratamento de Água).

De acordo com a autarquia, será necessária a interdição da Rua Roque Faraone, entre a Rua dos Estudantes e a Praça Fernando Costa, a partir das 6 horas, deixando o acesso aos motoristas somente local.

Os trabalhos terão início às 7h com previsão de término às 15h, com isso poderá haver desabastecimento nos bairros Corndenonsi; Santa Catarina; Nova Americana; Conserva; Vila Rasmussem; Jardim São Pedro; Jardim São Paulo; Região da Cidade Jardim; Parque Novo Mundo; Parque Universitário; Jardim Terramérica; Vila Santa Maria; Jardim Paulistano; Jardim Lisandra; Jardim Bela Vista; parte do São Domingos; e Jardim Guanabara.