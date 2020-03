Banco de sangue de Americana precisa de doações

A pandemia de coronavírus vem impactando os serviços de saúde do país, e não seria diferente com os bancos de sangue, que têm registrado baixa no número de doadores e, consequentemente, uma diminuição nos estoques de bolsa. E no Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana a situação não é diferente.

Em média, o Banco de Sangue local registra um número de 20 doadores por dia. Atualmente, cinco doadores têm feito as doações diariamente, comportamento que já se reflete no baixo estoque de sangue no Hospital Municipal. Na manhã desta sexta-feira (20), o estoque se resumia a duas bolsas de sangue A positivo.

Para driblar essa situação, os responsáveis pelo Banco de Sangue esclarecem que o local é bastante asséptico, com obediência a todas as diretrizes de higienização e distanciamento social. Que não há perigo para o doador.

O local continua funcionando no horário habitual, às segundas, terças, quintas e sextas, das 8 às 11h30, mas adotou o procedimento do agendamento. As pessoas podem ligar para o número 3468 1739 para agendar um horário para atendimento individual. A medida é um meio de vencer o medo dos doadores e incentivá-los a comparecer à unidade de saúde, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

O doador precisa seguir algumas recomendações:

– Não estar em jejum;

– Repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;

– Evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação;

– Evitar o consumo de alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores à doação;

– Apresentar documento com foto válido no território nacional;

– O doador deve ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais;

– Necessário ter acima de 50 kg e estar bem de saúde.

Além dessas orientações, nesse momento pede-se que aqueles que viajaram para o exterior ou tiveram contato com alguém que viajou devem esperar um mês para fazer a doação de sangue. O mesmo período vale para aqueles que estão com sintomas de gripe ou resfriado.

As pessoas que tomaram a vacina contra Influenza devem esperar 48 horas para fazer a doação.

As bolsas de sangue são utilizadas no atendimento a vítimas de acidentes graves, pequenas ou grandes cirurgias, pacientes com doenças graves que passam por situações nas quais o organismo não produz as células sanguíneas necessárias como, por exemplo, leucemia e câncer.