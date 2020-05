Barulho durante a madrugada assusta moradores de Americana

Um barulho supostamente vindo do céu assustou os moradores de Americana durante a madrugada desta quarta-feira(6). O Portal de Americana recebeu mensagens de pelo menos três leitores que ouviram o som que de acordo com os relatos, é semelhante com o de uma turbina de avião.

Em um vídeo compartilhado através das redes sociais uma moradora do bairro Parque da Nações, é possível ouvir o som. O registro foi feito às 1h27(veja abaixo).

Uma leitora do Portal disse que o barulho era ouvido em diversos bairros da cidade. ” Moro no centro e estou escutando, mas tem várias pessoas de vários bairros que estão ouvindo também”, afirmou Maria Vitória.

No início de abril houve relatos do barulho em outros locais, incluindo Belo Horizonte, em Minas Gerais e até em outros países como Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. “Hoje está parecendo que tem 300 aviões sobrevoando Campinas. Porém, não tem nenhum avião passando”, disse uma usuária no Twitter.

De acordo com a professora de física, Bruna Ignaczuk, em entrevista ao site “Portal de Olho”, o barulho pode estar ligado à movimentação de gases na atmosfera. “O som ocorre quando gases entram em contato com mudança de pressão atmosférica. Como acontece quando o ar sai de uma bexiga cheia ou de uma panela de pressão”, disse.

