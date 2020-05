Basílica cancela festa de Santo Antônio, mas mantém venda de bolo

A Basílica de Santo Antônio de Pádua, em Americana, suspendeu a 120ª edição da Festa de Santo Antonio por conta da pandemia de coronavírus.

“Mesmo que haja uma flexibilização da quarentena a partir de junho, não será possível realizar a quermesse”, explica o padre Valdinei Antonio da Silva, administrador da Paróquia.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A igreja iniciou a venda do tradicional bolo do Padroeiro, que será entregue no dia 13 de junho, feriado municipal. A ação faz parte das festividades do Santo Padroeiro de Americana, que inclui também a celebração da Trezena.

Os tíquetes para o bolo podem ser adquiridos na secretaria paroquial ao valor de R$ 10 o pedaço, e também estão disponíveis com os Ministros Leigos e agentes de pastorais.

No dia 13 de junho, feriado municipal e Dia do Padroeiro de Americana, haverá a bênção do bolo às 8h. A entrega será realizada das 9h às 12h por voluntários da paróquia, que também serão responsáveis pela produção do bolo.