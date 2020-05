Bebê morre por complicações do novo coronavírus em São Paulo

Mais um bebê morreu na capital paulista por complicações da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, a criança tinha um ano de idade.

Este é o segundo bebê que morre devido à doença no estado. O primeiro tinha seis meses de idade e sofria de complicações prévias de saúde.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Com isso, o estado de São Paulo soma 2.851 mortes pelo novo coronavírus. Desse total, 1.050 ocorreram em cidades do interior do estado. Ao todo, o registro de casos confirmados da doença chegou a 34.053, em 344 dos 645 municípios paulistas.

Nas últimas 24 horas, 300 pessoas foram internadas em São Paulo, aumentando para 9,3 mil o número de pacientes em hospitais do estado. Desse total, 3.661 estão internados em unidades de terapia intensiva (UTI).

A taxa de ocupação de leitos de UTI reservados para atendimento de covid-19 atingiu 68,9% no estado e 86,9% na Grande São Paulo.