Bilhete com reclamação sobre sexo em condomínio vai parar na polícia em Americana

Bilhete com reclamação sobre sexo em condomínio vai parar na polícia em...

Uma mulher foi surpreendida por um bilhete deixado por um vizinho nesta quinta-feira(30), em Americana. O caso aconteceu no condomínio residencial no bairro Cariobinha.

Em um bilhete deixado na caixa do correio, o vizinho disse que todo o bloco ouve os gemidos supostamente vindos do apartamento da mulher. “Prezados, façam menos barulho quando estiverem fornicando de madrugada. O bloco inteiro ouve seus gemidos e ninguém é obrigado a participar, muito menos aturar, dia sim, dia não essa gemeção”, disse morador que escreveu o bilhete.

O caso foi parar do grupo de WhatsApp do condomínio. “Sou divorciada e nem tão pouco tenho namorado, e se tivesse não traria em minha casa pois tenho 2 filhos e os respeito e em primeiro lugar me respeito”, disse a mulher que recebeu o bilhete.

Ela ainda garantiu que mora com os dois filhos, que um deles é ‘especial’ e que vai levar o caso para a polícia. “vou abrir BO [boletim de ocorrência] com base nesse bilhete e vou descobrir quem foi processar como assédio moral e difamação”. disse.

No final da mensagem encaminhada para o grupo de vizinhos a mulher mandou um recado. ” Cuidem de suas vidas”, concluiu.