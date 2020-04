Blumenau aumenta em 30% os casos de Covid-19 após reabertura do comércio

A cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, teve um aumento drástico no número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Em 24 horas o aumento chegou a quase 30% na cidade.

O “boom” da doença aconteceu após a cidade autorizar a reabertura do comércio e shoppings centers. No domingo(26), a cidade passou de 130 infectados para 167.

Na semana passada um shopping da cidade reabriu as portas com música e aglomeração de pessoas. Blumenau é a terceira cidade com mais casos do estado de Santa Catarina.