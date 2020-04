Bolsonarista que pedia intervenção militar grita pela mãe ao ser preso

Um bolsonarista foi preso neste domingo(19), enquanto participava de uma manifestação a favor da intervenção militar e a aplicação do AI-5. Manifestações com o mesmo pedido aconteceram em diversas partes do Brasil.

Em um vídeo divulgado no Twitter, o homem aparece no meio da manifestação. No vídeo que o próprio manifestante gavou, ele aparece falando que a ideia não era fazer aglomeração “Ó, ninguém queria se aglomerar, mas agora, como impediram nossa passeata, nosso movimento…”, dizia o manifestante quando recebeu a voz de prisão do policial

Você está preso”, comunicou o policial. O manifestante questionou o motivo da prisão e começou a gritar pela mãe. Ele chamou pela ‘manhê’ seis vez e foi a acalmado pelo policial.

O Portal não conseguiu identificar o local da prisão e o desfecho do caso.

Veja o vídeo: