O presidente Jair Bolsonaro fará nestaquarta-feira(8), um novo pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para todo o país.

De acordo com a Rede Nacional de Rádio e Televisão, órgão responsável pela distribuição do pronunciamento, a fala do presidente terá cerca de 8 minutos.

Esse é o terceiro pronunciamento do presidente depois do início da pandemia de coronavírus.