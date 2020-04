Bolsonaro pede desculpas por ter compartilhado fake news

O presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas no início da noite desta quarta-feira(1), após divulgar um vídeo falso sobre o desabastecimento no Ceasa de Belo Horizonte.

Conforme o Portal de Americana mostrou mais cedo (VEJA AQUI), o vídeo é falso e não há desabastecimento no entreposto da capital mineira.

O pedido aconteceu durante o programa Brasil Urgente, da TV Band. “Quero me desculpar, não houve a devida checagem do evento. Pelo o que parece aquela central de abastecimento estava em manutenção. Quero me desculpar publicamente, foi retirado o vídeo rapidamente. Acontece, a gente erra na notícia. Eu tenho a humildade de me desculpar sobre isso”, disse o presidente para o jornalista José Luiz Datena.

Essa é a segunda vez -pelo menos- que a família Bolsonaro divulga informações falsas através das redes sociais. No final de semana Flávio Bolsonaro divulgou a foto de um idoso atribuído a ele a cura do coronavírus. O idoso nunca foi contaminado (LEIA MAIS AQUI)