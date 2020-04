Bolsonaro repreende apoiador que pediu fechamento do congresso

O presidente Jair Bolsonaro repreendeu uma apoiador em frente ao Palácio da Alvorada na tarde desta segunda-feira(20). Bolsonaro declarou que quer o “Supremo aberto, transparente”.

Ao parar para falar com jornalistas na entrada do residência oficial, um dos apoiadores gritou pedindo o fechamento do Supremo e foi respondido pelo presidente.

“Sem essa conversa de fechar. Aqui não tem que fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição brasileira. E aqui é minha casa, é a tua casa. Então, peço por favor que não se fale isso aqui. Supremo aberto, transparente. Congresso aberto, transparente”, afirmou Bolsonaro.

No último final de semana manifestantes se reuniram em todo o país pedindo a intervenção militar e a aplicação do AI-5. Bolsonaro discursou na tarde deste domingo(19), em uma manifestação em frente ao Quartel Militar do Exército, em Brasília.