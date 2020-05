O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quinta-feira(30), no Comando Militar do Sul, em Porto Alegre, para uma troca de comando na inbtituição militar.

Ao chegar ao local e contrariando as recomendações, Bolsonaro estendeu a mão para o general Edson Pujol, o comandante do Exército, que preferiu fazer a saudação com o cotovelo.

Logo em seguida outro militar repetiu o gesto. General Antônio Miotto também preferiu cumprimentar o presidente com um toquinho de cotovelos.