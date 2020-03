Bolsonaro testa positivo em primeiro exame do Coronavírus, diz jornal

O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para coronavírus no primeiro exame realizado nesta quinta-feira (12). A informação foi divulgada na coluna Esplanada, do Jornal O Dia, do jornalista Leandro Mazzini.

O chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo, Fábio Wajngarten, está com a doença e esteve com Bolsonaro durante uma viagem ao Estados Unidos.

Um novo resultado deve ser divulgado nesta sexta-feira (13), confirmando ou não o primeiro teste.

No Brasil há 77 casos confirmados e 1.422 suspeitos do vírus.