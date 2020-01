Brasil ganha primeira igreja para surdos do mundo

O Brasil acaba de ganhar a primeira igreja voltada para surdos do mundo. Localizada no Paraná, na cidade de Londrina, a igreja de Nossa Senhora do Silêncio é toda adaptada para os deficientes.

“Os surdos gostam muito de dinâmicas, atividades em grupo, mas a realização de algo pessoal é um pouco difícil, então o oratório mudou bastante esta realidade. O surdo hoje, quando chega pra Missa, vai antes ao oratório fazer a sua oração pessoal.”, explicou o padre Heriberto .

A Igreja e futuro Santuário do Silêncio é administrada pela Pequena Missão para Surdos. Ela possui diversos diferenciais adequados à pessoa surda, como iluminação especial para que o foco esteja nos locais de atenção dos surdos (altar, ambão, sacrário, cruz e Nossa Senhora) e chão vibratório, que permite que o surdo perceba o ritmo da música através da vibração e o leva a desenvolver sensibilidade para a música.

O padre gualandiano ressalta ainda que essa inclusão do surdo no seio da Igreja, tem como consequência a participação efetiva deles, o protagonismo da pessoa surda na paróquia. No futuro santuário há surdos acólitos, ministros da eucaristia, responsáveis pela liturgia e eles estão sempre envolvidos nos conselhos e nas decisões, porque tudo é pensado de acordo com sua realidade.