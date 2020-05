Bruno Covas é internado em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi hospitalizado na noite de ontem (13), após sentir um desconforto abdominal entre terça e quarta-feira. Ele passará por uma avaliação clínica completa. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio Libanês, os resultados iniciais dos exames sugerem tratar-se apenas de uma colite, inflamação do cólon.

Segundo o boletim médico, Covas está clinicamente muito bem, em observação médica enquanto aguarda a conclusão de exames complementares.

A agenda do prefeito para hoje (14) indica que ele cumprirá seus compromissos normalmente do seu gabinete com três reuniões marcadas por videoconferência a partir das 15h.

Covas continua em tratamento com imunoterapia contra um câncer na região dos gânglios linfáticos. Segundo boletins médicos divulgados anteriormente, a medicação está sendo eficaz no combate à doença.

O prefeito Bruno Covas vem sendo acompanhado pelas equipes coordenadas pelos médicos David Uip, Roberto Kalil Filho, Artur Katz e Tulio Eduardo Flesch Pfiffer.