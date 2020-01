Calor em Americana: Três dicas para se divertir

Americana costuma ter um clima quente durante praticamente todo o ano, e quando o verão

se aproxima, as temperaturas vão às alturas. Mas é possível se divertir no calor morando

em uma cidade sem praias ou cachoeiras? É claro que sim! Aproveitar imóveis com piscina

junto aos amigos, fazer brincadeiras em casa com a família ou até mesmo viajar para perto,

são variadas as opções de entretenimento.



1) Viaje para cidades próximas

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Se Americana não possui opções de lazer para espantar o calor, é possível viajar para

cidades próximas. Que tal passar um dia com a família aproveitando cachoeiras e entrando

em contato com a natureza? Brotas, por exemplo, tem paisagens lindas e está a cerca de

125 km de Americana. Já Analândia é ainda mais perto, cerca de 105 km de distância, e

também é repleta de águas e de muita aventura. Baixo investimento e muita diversão!



2) Faça brincadeiras com água

Sim, você pode se refrescar na sua casa com algumas brincadeiras com água, e isso

envolve não apenas crianças, mas os adultos também, pois não existe idade máxima para

se divertir, não é mesmo? Jogos com perguntas e respostas que fazem os perdedores do

jogo se molharem; guerra de bexigas de água; escorregar no corredor; essas são algumas

ideias! Formas deliciosas de dar boas gargalhadas e espantar o calor, sempre com uso

consciente da água (por exemplo, reutilizando a água da chuva ou da máquina de lavar

roupas).



3) Mude para um apartamento ou casa com piscina em Americana

Se você quer uma opção a longo prazo, em que poderá fugir do calor a qualquer momento

que quiser, com muito conforto, planeje-se para morar em uma casa com piscina. Os

apartamentos com área de lazer também são uma opção ótima! É um investimento para

você, sua família e para dias mais refrescantes durante todo o ano.



No site da Imobiliária Arbix você encontra imóveis com piscina em Americana, para compra

ou locação, do seu jeito: com dormitório, churrasqueira, para poucas ou muitas pessoas.

Qual a sua opção para se divertir no calor, nesse momento: viagens com cachoeiras,

brincadeiras em casa ou uma nova moradia com uma piscina deliciosa? O que importa

mesmo é levar o calor para longe, se divertir e estar com pessoas especiais!

Visite também outras opções de imóveis para compra ou locação em Americana da

Imobiliária Arbix: www.arbix.com.br