Câmara aprova auxílio de R$ 150 para profissionais de saúde

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram por unanimidade, durante sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira (16) por sistema de videoconferência, o projeto de lei nº 40/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a prefeitura a conceder benefício de R$ 150 pelo período de até três meses aos servidores da área de saúde.

O benefício será concedido aos servidores que comprovem baixa renda, observadas as condições a serem especificadas em decreto, e será creditado em cartão magnético do servidor, referente à cesta básica mensal. Ainda de acordo com o texto, a concessão do benefício relativo ao segundo e terceiro meses dependerá da manutenção das medidas protetivas adotadas para prevenir a propagação da COVID-19, bem como de disponibilidade financeira.

“Pretendemos reconhecer e valorizar a atuação dos profissionais da área de saúde, que durante o combate à pandemia do novo coronavírus têm realizado um relevante trabalho à coletividade. Consideramos que, com o crédito pecuniário, será estimulado o engajamento e motivação dos profissionais envolvidos, nesse delicado momento que a sociedade está enfrentando”, defende o Poder Executivo.