Câmara suspende sessões e atendimento ao público

A Câmara Municipal de Americana informou a adoção de novas medidas de prevenção à disseminação do coronavírus Covid-19, após novas recomendações emitidas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, atuando de forma integrada à prefeitura de Americana, que promulgou um novo decreto municipal sobre o assunto.

A primeira medida adotada pela Mesa Diretora é a suspensão das sessões ordinárias a partir da próxima semana. O presidente da Câmara, vereador Luiz da Rodaben (PP), poderá convocar sessões extraordinárias para a votação de projetos de caráter inadiável, e as discussões poderão ser feitas por videoconferência. Em caso de impossibilidade técnica, a sessões extraordinárias serão realizadas no plenário, sem a presença de público, e transmitidas ao vivo pela TV Câmara.

O atendimento presencial ao público está suspenso a partir desta sexta-feira (19) por tempo indeterminado. As pessoas que precisarem entrar em contato com a Câmara podem fazer através do telefone (0800-771-9701), site oficial (enviando uma mensagem através do link “Fale Conosco”, no endereço www.camara-americana.sp.gov.br) ou e-mail (camara@camara-americana.sp.gov.br).

O legislativo irá adotar o horário de expediente reduzido, das 12h à 17h, com revezamento de trabalho entre os servidores para evitar concentração de pessoas nas salas e manter o andamento das atividades. Os funcionários estão sendo orientados a permanecerem em casa, em regime de teletrabalho, ficando à disposição da Câmara caso a presença nas dependências do legislativo seja necessária. Funcionários acima de sessenta anos deverão permanecer em casa.