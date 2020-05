Campo de girassóis encanta visitantes em Sumaré

Por mais um ano, uma plantação de girassóis está atraindo e encantando visitantes em Sumaré. O local é bastante conhecido pelos praticantes de esporte, principalmente ciclismo.

A plantação com milhares de metros quadrados foi feita para renovação do solo da fazenda que fica na Estrada Municipal Ângelo Furian.

A propriedade particular que fica próxima ao Rancho da Leitoa, tem atraído dezenas de admiradores em busca de uma ‘selfie’ com as plantas.

Se você for até o local, atente-se para não pisar nas plantar nem arranca-las, afinal outras pessoas também querem ter o mesmo prazer de vê-las.

Como chegar?

Indo de Americana ou Nova Odessa a melhor opção é ir pela Avenida Ampélio Gazzetta, em seguida virar na Avenida Rodolfo Kivitz. Assim que a rua virar uma estrada de terra, você estará na Estrada Vicinal Rodolfo Kivitz, em seguida vire à esquerda na Estada Municipal Olindo Biondo. A plantação fica no cruzamento da Biondo com a Estrada Municipal Ângelo Furian.

Se preferir, siga o Google Maps, neste link.

Foto: Duplatrip_wj/Instagram