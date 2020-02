Carnaval terá programação especial no Tivoli Shopping

O Carnaval promete ser de muita alegria e animação no Tivoli Shopping. O empreendimento promoverá algumas atrações especiais para que as famílias possam curtir os dias de folia. Todas as atrações são gratuitas e acontecem na área da Expansão (Entrada A), em frente à Estação Valentina.

Haverá Matinês de Carnaval no sábado e na terça-feira (dias 22 e 25, respectivamente), das 14h às 18h. As matinês são um sucesso em todos os anos em que acontecem. A atividade carnavalesca contará com brincadeiras e baladinha com marchinhas e músicas infantis.

Além disso, nos dois dias, às 16h, será realizado o Desfile de Fantasias. As crianças poderão abusar da criatividade, soltar a imaginação e ir fantasiadas para o shopping para brincar e se divertir. No local, haverá monitores e personagens, também fantasiados, para interagir e brincar com os pequenos foliões.

Em todos os dias de festa haverá também pintura facial para divertir ainda mais os pequenos. A atividade estará disponível no Espaço Catavento, local que também servirá para os papais descansarem enquanto as crianças curtem a folia.

Bebê Folia

Na segunda-feira (24), das 14h às 15h, haverá uma ação especial: o Bebê Folia. A atração foi pensada para que os pequeninos também possam curtir o Carnaval, que é uma das festas mais animadas do mundo e possui grande importância na identidade cultural brasileira.

Neste dia, a festa será comandada pelo grupo Canta Curumim, que é especializado em músicas infantis e apresentará um espetáculo que foi preparado especialmente para o Tivoli Shopping.

Durante o show, o grupo apresentará e repertório apropriado para os bebês e suas famílias, repleto de marchinhas carnavalescas tradicionais adaptadas em versões infantis e cantigas de roda e outras canções próprias do universo infantil. Os elementos da folia serão apresentados de maneira lúdica, musical e interativa, com volume sonoro adequado para os pequeninos.

“Preparamos uma programação especial para os dias de folia e festa. Convidamos a todas as famílias de Santa Bárbara d’ Oeste e região a virem se divertir e curtir o Carnaval aqui no Tivoli Shopping”, disse a coordenadora de Marketing do empreendimento, Paula Funichello.

Horário Especial

Quem quiser curtir o Carnaval em grande estilo, poderá encontrar no mix de lojas do Tivoli Shopping diversas opções de vestuário, acessórios e adereços carnavalescos, capazes de agradar aos foliões de todas as idades.

Há camisetas temáticas, fantasias infantis como de pirata, palhaço, super-heróis e princesas e ainda pacotes de confete e serpentina, sprays de espuma e tintas para cabelo de várias cores, entre outros itens.

Para garantir mais comodidade aos visitantes, durante os dias do Carnaval, o Tivoli Shopping funcionará em horário especial.

No sábado (22) e na segunda-feira (24), as lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, enquanto os espaços de alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h. No domingo (23) e na terça-feira (25), as lojas e quiosques abrem das 14h às 20h e os espaços de alimentação e lazer das 12h às 22h. Já na quarta-feira de Cinzas (26), o horário de funcionamento das lojas e quiosques, bem como o dos espaços de alimentação e lazer, será das 12h às 22h.

SERVIÇO

Matinês de Carnaval

sábado e terça-feira (dias 22 e 25), das 14h às 18h

Desfile de Fantasias

sábado e terça-feira (dias 22 e 25), às 16h

Bebê Folia

Segunda-feira (24), das 14h às 15h

Local: área da Expansão (Entrada A) – Tivoli Shopping

Eventos gratuitos