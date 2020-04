Carreata organizada por empresários reúne dezenas de caminhões em Americana

Uma carreata organizada por um grupo de empresários reuniu dezenas de caminhões e carros na tarde desta quinta-feira(30), na Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana. O grupo seguiu para o Anel Viário José Magalhães Teixeira, em Campinas.

O movimento intitulado de “Volta consciente SP” reúne empresários com o objetivo de pressionar o Governo do Estado pela reabertura do comércio.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Em um post na rede social, o movimento afirmou que todos da manifestação estariam protegidos. ” Não questionamos a existência e a gravidade do Covid-19. O que desejamos é o equilíbrio entre o cuidado com a saúde a manutenção de empregos. Justamente por esse motivo,hoje faremos uma carreata consciente, onde todos ficarão em seus carros, utilizarão máscaras e farão a higienização com álcool em gel”, trouxe a postagem.

Foto: Will Moreira/PA

“Nosso objetivo é chamar atenção e não atrapalhar ou gerar tumulto, queremos mostrar que com responsabilidade e amor ao próximo podemos voltar ao trabalho”, disse o Movimento Volta consciente SP .