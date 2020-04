Cauê Macris conquista R$ 500 mil para compra de duas ambulâncias para Americana

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, conquistou emenda de R$ 500 mil para compra de duas ambulâncias para Americana.

O recurso já foi liberado para processamento e vai garantir a integração da saúde pública municipal, com a compra dos dois veículos modernos e tecnológicos.

Em ofício assinado na última terça-feira (14), o prefeito Omar Najar agradeceu a emenda e disse que recebeu com satisfação a notícia da destinação dos R$ 500 mil.

“Expressamos nosso reconhecimento pelo resultado deste trabalho e colocamo-nos à disposição para futuras ações em prol do povo de Americana”, escreveu, no ofício.

Desde que assumiu como deputado estadual, em 2011, Cauê Macris reservou mais de R$ 13 milhões em emendas para Americana, para investimentos em diversas áreas.

“Fico muito feliz e agradecido por ajudar a população da minha cidade. Nosso trabalho é grande e complexo, mas nosso foco sempre foi nas pessoas”, disse.

A emenda foi inserida no plano global Agenda 2030, estabelecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) e que teve adesão do governo do Estado em 2015.

O plano conta com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 196 metas para serem cumpridas. A atenção à saúde dos municípios é uma delas.

Em ofício, o governo estadual cumprimentou o deputado pela decisão e ressaltou a ação economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente responsável.

CORONAVÍRUS

Cauê Macris disse que as ambulâncias serão adquiridas pela Prefeitura de Americana e poderão auxiliar os profissionais em saúde no combate ao novo coronavírus.

O deputado lembrou que a cidade já recebeu R$ 2 milhões do governo do Estado em março para ações de atendimento aos doentes da Covid-19.

Já em fevereiro deste ano, Macris inaugurou o novo pronto-socorro da cidade ao lado do prefeito Omar Najar. Parte dos equipamentos adquiridos, entre eles 10 respiradores, foi obtido com recurso federal solicitado pelo deputado ao ex-presidente Michel Temer.

“Nosso primeiro compromisso com a população de Americana é com a saúde. Por muitos anos, essa área ficou sem investimentos e por isso unimos forças para essas novas conquistas ao povo”, afirmou Cauê Macris.